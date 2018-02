Pecuária: Agrupamento de Defesa Sanitária vai continuar em Alcoutim

Connect on Linked in

.

A Câmara Municipal de Alcoutim aprovou recentemente a proposta de renovação do protocolo com o Agrupamento de Defesa Sanitária de Gado Bovino, Ovino e Caprino do Concelho de Alcoutim (ADS de Alcoutim). O acordo visa a promoção da saúde pública e veterinária nos Municípios de Alcoutim, Loulé e São Bras de Alportel.

No total, o ADS de Alcoutim receberá cerca de 20 mil euros. O município de Alcoutim transferirá 10 mil euros, enquanto os municípios de Loulé e São Brás de Alportel, que também são signatários do protocolo, contribuirão com 9 mil euros e 750 euros, respetivamente.

Este financiamento tem em conta a quantidade de explorações existentes em cada concelho, o número de ações previstas e a distância percorrida em cada território.

“A renovação do protocolo, permite a distribuição equitativa dos montantes do apoio financeiro atribuído à associação e promove a continuação dos serviços prestados pela associação aos três municípios”, refere o presidente da Câmara de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves.

A ADS de Alcoutim, com sede em Giões, é uma associação sem fins lucrativos que se compromete a assegurar, nos municípios signatários, o controlo sanitário periódico e permanente das explorações pecuárias; prevenir e combater as doenças infeciosas e parasitárias, através de medidas de higiene e profilaxia, quer médica, quer sanitária; melhorar as condições higiénicas das explorações; colaborar com os municípios, no que se refere à preparação e realização de iniciativas/atividades que se enquadrem no âmbito da prossecução de objetivos comuns.