Peça vencedora da “rede de teatros” em digressão pelo Algarve

Depois da estreia em outubro de 2016 no Teatro Mascarenhas Gregório, em Silves, começa agora a digressão de “Leôncio & Lena” em terras algarvias e não só. Trata-se de uma peça original, criada por João de Brito, que venceu o concurso lançado pela Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve.

A primeira récita é já no próximo sábado, dia 14 de janeiro no Cine-Teatro Louletano. Seguem-se ainda, este mês, o Cineteatro António Pinheiro em Tavira (dia 21) e o Teatro Municipal de Portimão (28).

Já em fevereiro, a peça vai passar pelo Centro Cultural António Aleixo em Vila Real Santo António (2), auditório municipal de Olhão (4), auditório municipal de Albufeira (10), auditório municipal de Lagoa (17) e Centro Cultural de Lagos (25).

Em março, a peça subirá aos palcos do Teatro do Bairro em Lisboa (2, 3, 4 e 5), do Teatro das Figuras de Faro (15 e 16), do Cine-Teatro de São Brás de Alportel (18) e do Cento Cultural Olga Cadaval em Sintra (23).

A peça conta a história de dois reinos que dividem o Algarve, o pequeno reino do Barlavento e o pequeno reino do Sotavento. Leôncio e Lena são príncipes destes distintos reinos. “Por vontade real, os seus destinos cruzar-se-ão por vias do matrimónio. Ambos fogem para Lisboa. Sim, diz que se cruzam e sem se conhecerem apaixonam-se e casam. Ah, o acaso e tal, mas não é bem assim”, lê-se na sinopse desta peça, que é transversal a todas as gerações e sociedades.

