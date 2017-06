PCP: “Fortaleza de Sagres precisa de um reforço de financiamento”

Connect on Linked in

O deputado Paulo Sá, do PCP, questionou na semana passada o Governo para saber quando será aberto ao público o Centro Expositivo Multimédia dos Descobrimentos Portugueses da Fortaleza de Sagres. O parlamentar pretende ainda saber se estão previstas outras intervenções de requalificação e valorização da Fortaleza de Sagres e quando serão concretizadas.

Segundo Paulo Sá – que visitou recentemente este monumento nacional, localizado na freguesia de Sagres, concelho de Vila do Bispo, e que é atualmente um dos locais mais visitados do Algarve, com mais de 300 mil visitantes por ano –, o Governo deve reforçar o financiamento e os recursos humanos disponibilizados à fortaleza, para garantir o seu normal funcionamento após a abertura ao público do Centro Expositivo Multimédia dos Descobrimentos Portugueses.

“Num passado não muito longínquo, este monumento nacional esteve numa situação de abandono, transmitindo uma imagem de profundo desleixo. Essas condições de degradação foram, aliás, objeto de uma pergunta do grupo parlamentar do PCP em 2008”, lembra o deputado comunista.

Já em anos recentes, a Fortaleza de Sagres beneficiou de intervenções de requalificação e valorização, que ainda decorrem, designadamente para a instalação do Centro Expositivo Multimédia dos Descobrimentos Portugueses, tendo ainda sido feito um esforço no sentido de disponibilizar aos visitantes uma oferta cultural.

“A abertura ao público do centro expositivo multimédia, assim como o desejável aumento e diversificação da oferta cultural na Fortaleza de Sagres, que se traduzirá, previsivelmente, num aumento significativo do número de visitantes, exige um reforço do financiamento e dos recursos humanos disponibilizados a este monumento nacional”, conclui Paulo Sá.

JA