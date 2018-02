PCP está a promover jornada de luta em defesa dos Correios

Connect on Linked in

O PCP está a realizar, nesta quinta-feira e por todo o Algarve, uma jornada de luta em defesa dos Correios, através de ações de contacto e de esclarecimento das populações da região.

As ações começaram às 11h00 com tribunas públicas junto à Estação dos Correios do Gil Eanes, em Portimão, com a participação de Vasco Cardoso, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP, e em Faro, junto à estação dos correios no Largo de São Pedro, com a participação de António Mendonça, membro da Direcção da Organização Regional do Algarve do PCP.

Simultaneamente, os comunistas promovem, ao longo de todo o dia, uma recolha de assinaturas em Loulé, exigindo a reabertura do posto de Correios que foi encerrado no mês passado.

Durante o dia será ainda distribuído um documento às populações de Aljezur, Lagos, Vila do Bispo, Sagres, Tavira, Castro Marim, Silves, Messines, Lagoa, Olhos de Água, Albufeira, Olhão, São Brás de Alportel, Vila Real Santo António, Monte Gordo e Vila Nova de Cacela.

O PCP, que desde sempre manifestou o seu desacordo com a privatização dos CTT, continua assim a exigir a defesa do serviço público e universal dos Correios e a considerar que este só possível com o controlo público dos CTT.

Ao mesmo tempo que sublinha a necessidade de se intensificar a luta em defesa dos Correios e pelo controlo público dos CTT, com destaque para a greve do setor que está marcada para o próximo dia 23, o PCP reafirma que continuará a intervir sobre esta matéria, tendo já anunciado que levará novamente à Assembleia da República uma iniciativa legislativa que dê resposta a este problema.