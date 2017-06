PCP contra construção de moradias de luxo junto ao mar em Albufeira

Connect on Linked in

O deputado do PCP Paulo Sá, eleito pelo Algarve, questionou na semana passada o ministro do Ambiente sobre a intenção de construir moradias de luxo muito próximo do mar na praia da Galé (Oeste), em Albufeira.

“Recentemente, na Praia da Galé (Oeste) foram colocados à venda vários lotes para a construção de moradias de luxo muito próximo do mar. Logo após os eleitos da CDU terem levantado esta questão na assembleia municipal de Albufeira, a placa anunciando a venda dos lotes foi retirada, mas os lotes continuam delimitados por cercas”, revela Paulo Sá, frisando que, “perante a possibilidade de construção de moradias de luxo muito próximo do mar, numa zona dunar de grande sensibilidade, interessa conhecer a posição do Ministério do Ambiente”.

O deputado comunista recorda ainda que o Governo mandou demolir recentemente pequenas habitações na ilha da Culatra, “alegadamente por estas se encontrarem demasiado perto da linha de água”, pelo que, agora, Paulo Sá espera que seja aplicado o mesmo critério para estas moradias de luxo.

JA