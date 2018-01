PCP considera “inaceitável” atraso de exames ginecológicos nos centros de saúde

Connect on Linked in

.

O Grupo Parlamentar do PCP, por intermédio dos deputados Paulo Sá, Carla Cruz e João Ramos, voltou a questionar o ministro da Saúde sobre os atrasos verificados na realização de exames ginecológicos pelos centros de saúde do Algarve.

Os comunistas já tinham questionado o Governo em outubro de 2016 sobre o atraso na realização de exames ginecológicos no âmbito do rastreio do cancro do colo do útero, denunciando o facto de, nos centros de saúde da região, os resultados desses exames demorarem mais de seis meses a serem disponibilizados.

Na sua resposta, o Governo negou (implicitamente) a existência de atrasos, informando que para as citologias realizadas no âmbito do Programa do Cancro do Colo do Útero, implementado no Algarve desde 2010, “a demora média [desde a] colheita até à entrega do resultado é de cerca de um mês”.

Entretanto, ao Grupo Parlamentar do PCP chegou informação de uma citologia cérvico-vaginal, cuja colheita foi efetuada na Extensão de Saúde de Almancil em outubro de 2016 (ou seja, na mesma altura em que o PCP questionou o Governo), mas cujo relatório só foi enviado a essa extensão de saúde este mês, ou seja, em janeiro de 2018. Em vez da demora de um mês referida na resposta do Governo, esta foi de 15 meses!

“Estamos perante um inaceitável atraso na realização de exames ginecológicos nos centros de saúde do Algarve, com sérias consequências para as utentes. A título de exemplo refira-se o caso de uma utente a quem o Instituto Português de Oncologia deu indicação clínica para fazer citologias cérvico-vaginais anualmente, mas os resultados dessas análises podem demorar 15 meses a serem disponibilizados”, referem os deputados.

Agora, aqueles parlamentares do PCP querem saber como é que o Governo justifica que, nos centros de saúde do Algarve, os resultados de citologias cérvico-vaginais possam demorar 15 meses a ser disponibilizados.

O PCP pretende ainda saber como é que o Governo avalia as consequências destes “inaceitáveis atrasos” na eficácia da deteção e prevenção do cancro do colo do útero, bem como que medidas, urgentes, irá o Governo tomar para garantir que, nos centros de saúde do Algarve, os resultados das citologias cérvico-vaginais sejam disponibilizados de forma célere.