PCP alerta para défice de efetivos e instalações da GNR e SEF

A GNR no Algarve necessita de um reforço dos efetivos e uma resposta aos problemas com algumas das suas instalações, com destaque pela negativa para os postos de Lagos e Aljezur, denuncia o deputado do PCP Paulo Sá, que se reuniu recentemente com o comando de Faro da GNR.

“A atividade das forças de segurança e a vida dos seus profissionais são marcados por variados problemas, com reflexos no direito das populações à segurança e tranquilidade públicas”, refere o deputado comunista, que questionou na semana passada o Ministério da Administração Interna (MAI) sobre estes problemas.

Além da falta de efetivos militares e da necessidade de novas instalações em vários concelhos, o deputado do PCP denunciou ainda que “o parque automóvel da GNR no Algarve está muito envelhecido”, com várias viaturas a apresentarem “mais de meio milhão de quilómetros”. Esta situação leva a que “viaturas fiquem demasiado tempo imobilizadas”, enquanto “as viaturas abatidas não têm sido automaticamente substituídas, pelo que o número total de viaturas ao serviço tem diminuído”.

Ao mesmo tempo, Paulo Sá pediu respostas ao MAI sobre as carências sentidas pela direção regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

“Atualmente, o SEF conta, no Algarve, com 92 profissionais da carreira de investigação e fiscalização e cerca de 80 da carreira administrativa. Este número de profissionais é manifestamente insuficiente para as necessidades do serviço, particularmente no período compreendido entre os meses de abril e de setembro, altura em que se torna necessário desviar inspetores das atividades de investigação e fiscalização para o controlo da fronteira no aeroporto de Faro”, critica o deputado comunista, frisando que “esta carência de meios humanos traduz-se numa sobrecarga de trabalho para os profissionais atualmente ao serviço”.

De acordo com informação recolhida pelo PCP, o SEF no Algarve necessitaria de, pelo menos, 120 profissionais da carreira de investigação e fiscalização e 100 da carreira administrativa.

JA