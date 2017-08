Paulo Sá soma mais de 200 iniciativas parlamentares em menos de dois anos

Connect on Linked in

O deputado Paulo Sá, o único parlamentar do PCP eleito pelo Algarve, dirigiu 202 perguntas e requerimentos ao Governo e apresentou 16 projetos de resolução na Assembleia da República desde que tomou posse, em outubro de 2015, e até ao final de julho deste ano, os quais tiveram origem nas 182 visitas, reuniões e contactos na região algarvia.

Os números foram apresentados recentemente na sede do PCP Algarve, em Faro, durante uma ação de balanço da atividade desenvolvida na Assembleia da República pelo deputado comunista e de “prestação de contas aos trabalhadores e às populações do Algarve”, frisa o partido.

As visitas, reuniões e contactos realizados no Algarve abarcaram todos os setores, desde a economia aos direitos dos trabalhadores, passando pela saúde, educação e ciência, proteção social, cultura, ambiente, justiça, poder local e segurança das populações. “Permitiram identificar os problemas que afligem a região e apresentar propostas para a sua solução”, sublinha a mesa força política.

Refira-se ainda que, por proposta do PCP, foram aprovadas, total ou parcialmente, uma dezena de resoluções da Assembleia da República. No entanto, o PCP também viu vários projetos seus serem rejeitados, entre os quais a “imediata abolição das portagens na Via do Infante”, o fim das demolições nos núcleos urbanos das ilhas-barreira da Ria Formosa, a reversão do processo de fusão dos hospitais algarvios num único centro hospitalar e a construção de um “matadouro público regional” no Algarve.

“A intensa e diversificada atividade desenvolvida nos últimos dois anos veio confirmar que o voto na CDU nas eleições legislativas de 2015 foi um voto que fez a diferença. O PCP defendeu os trabalhadores, o povo, o Algarve e o País, contribuiu para a derrota do anterior Governo PSD/CDS e da sua política de exploração e empobrecimento”, consideram os responsáveis do PCP na região.