Paulo Sá quer saber estado das obras de requalificação prometidas para os portos de pesca

O deputado Paulo Sá (PCP), eleito pelo Algarve, endereçou várias questões à ministra do Mar sobre o estado das prometidas obras de requalificação dos portos de pesca algarvios.

Paulo Sá quer que Ana Paula Vitorino faça um balanço das intervenções e, nesse sentido, perguntou à ministra quais as que foram realizadas em 2017, qual o montante gasto em cada uma dessas intervenções, bem como que intervenções, previstas para 2017, não se concretizaram, total ou parcialmente, e porquê.

O parlamentar solicitou ainda à governante informações sobre as intervenções que estão programadas para este ano, para o período 2019-2020 e para os anos seguintes, nomeadamente quais e qual o montante previsto para cada uma delas.

Em novembro de 2016, o Grupo Parlamentar do PCP já tinha requerido ao Ministério do Mar a listagem das obras de requalificação nos portos de pesca do Algarve, previstas para o ano de 2017.

Na sua resposta, aquele ministério informou que as intervenções previstas pela Docapesca, no período 2017-2020, ascendiam a cerca de 12,8 milhões de euros (dos quais 2,1 milhões de euros eram relativos ao ano de 2017) e anexou um documento com a listagem de todas as intervenções previstas, devidamente desagregadas, com a indicação do custo total de cada intervenção e do montante orçamentado para 2017.

Terminado o ano de 2017, Paulo Sá considera que é altura de fazer um balanço das intervenções realizadas.