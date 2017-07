Paulo Sá exige reparação imediata do cais da Armona

Connect on Linked in

Parte do cais de apoio à Ilha da Armona, usado para cargas e descargas, caiu na passada semana, o que levou o deputado Paulo Sá (PCP), já esta semana, a exigir a reparação imediata da estrutura.

“Apesar desta situação colocar em causa a segurança dos utilizadores, o cais continua a ser usado, já que não há qualquer alternativa na Ilha da Armona para cargas e descargas”, alerta o deputado, que esteve no local, esta segunda-feira, liderando uma comitiva do PCP.

Para o parlamentar, as obras de reparação do cais, há muito prometidas, “não podem ser adiadas, exigindo-se da parte do Governo uma intervenção célere para salvaguardar a segurança dos utilizadores e para garantir a possibilidade de se continuarem a fazer cargas e descargas na Ilha da Armona, de que depende o comércio local”.

No mesmo sentido, Paulo Sá também já enviou várias questões à ministra do Mar, nomeadamente se o Governo reconhece que o elevado estado de degradação do cais de apoio da Ilha da Armona coloca em causa a segurança dos seus utilizadores, bem como quando serão realizadas obras urgentes de reparação do cais. O deputado quer ainda saber qual a alternativa para as cargas e descargas na Ilha da Armona enquanto as obras decorrerem.