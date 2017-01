Passos Coelho quer ganhar mais câmaras que os socialistas no Algarve

Connect on Linked in

O presidente do PSD admite que os resultados eleitorais de 2013 colocaram o partido “significativamente” atrás do PS e que, por isso, as próximas eleições serão “difíceis” de vencer para os sociais-democratas. Ainda assim, Passos Coelho traça como meta eleitoral ganhar mais câmaras que os socialistas no Algarve. Atualmente, o PS manda em dez câmaras, o PSD em cinco e a CDU numa

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, convidou um grupo restrito de jornalistas para um encontro informal que teve lugar em Albufeira, no passado sábado, num hotel da cidade.

Neste encontro com apenas quatro jornalistas da região, onde o Jornal do Algarve também marcou presença, Passos Coelho e o presidente da distrital social-democrata, David Santos, não chegaram a beber café antes da ronda de perguntas – que se prolongaram durante 1h20 minutos – tendo sido abordados vários temas, com destaque para a perspetivação das próximas eleições autárquicas, que se disputarão em outubro deste ano…

Nuno Couto | Jornal do Algarve