Passos Coelho em périplo pelo Algarve

Connect on Linked in

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, está este fim de semana no Algarve com uma agenda, no âmbito das eleições autárquicas, que inclui os concelhos de Castro Marim, Aljezur, Silves e Loulé.

O périplo começa em Castro Marim, onde Passos Coelho visitará o mercado mensal. O ponto de encontro é às 10h00 no café Vila Raiana, na Praça 1.º de Maio, junto à câmara Municipal.

O líder do PSD segue depois para o concelho de Aljezur, onde participará num almoço de apresentação da candidatura social democrata (13h00), na sede do Grupo Recreativo Folclórico Amador do Rogil.

Passos Coelho segue depois para Silves, onde participará num debate sobre descentralização que se realiza na biblioteca municipal, às 16h00.

Esta visita ao Algarve termina com um jantar no restaurante “O Museu”, em Boliqueime, às 20h00, onde serão apresentados os candidatos do PSd aos diversos órgãos autárquicos do concelho de Loulé.