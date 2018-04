Passeio pedonal vai ligar Figueira e Mexilhoeira Grande

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de Portimão aprovou a construção de um passeio pedonal que vai a ligar as localidades da Figueira e da Mexilhoeira Grande, ao longo da estrada da Fonte. “No total, serão investidos mais de 280 mil euros, sendo o prazo de execução da empreitada de 90 dias”, adianta a autarquia liderada pela presidente socialista Isilda Gomes.

Segundo o município, o passeio terá uma extensão de aproximadamente 730 metros, sendo que a zona da intervenção desenvolve-se entre o entroncamento da estrada da Fonte com a rua principal da Figueira e o cruzamento com a rua de São Pedro no lado da Mexilhoeira Grande.

A autarquia portimonense refere que “as construções existentes condicionaram muito o desenvolvimento do projeto, e implicaram uma solução em que o passeio de cerca de 1,60 de largura será construído uma parte a norte da estrada e uma outra a sul, garantindo-se a execução de uma passadeira para permitir que o percurso pedonal possa sempre ser feito pelo passeio”.

A câmara municipal salienta ainda que foi igualmente concebido o alargamento do pontão de atravessa a ribeira do Farelo e foram definidas três bolsas para permitir a paragem dos autocarros da carreira, fora da faixa de rodagem, contrariamente ao que acontece hoje.

Como consequência dos trabalhos de criação do passeio, será também construída uma conduta de recolha das águas pluviais, que começa no cruzamento da estrada da Fonte, com a rua de São Pedro, e que terá que ligar à ribeira do Farelo, sendo a drenagem conseguida pela implantação de sumidouros junto do lancil que define o passeio, e de caixa de recolha das águas, na valeta a reconstruir, obras que também serão efetuadas nesta empreitada.

Por último, a autarquia informa que o pavimento da estrada será todo renovado.

JA