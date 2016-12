Passagem de ano: Faro, Portimão, Lagos e Armação de Pêra também têm festa gratuita

Connect on Linked in

As cidades de Faro, Portimão e Lagos, bem como Armação de Pêra (Silves) também vão ter espetáculo de passagem de ano ao ar livre e gratuito, com as atuações de Virgem Suta, Pau d’Arara, Xutos & Pontapés e Quinta do Bill, respetivamente.

Virgem Suta em Faro

A capital algarvia volta a fazer a festa no Jardim Manuel Bívar. Os bejenses Virgem Suta estarão em palco a partir das 23h00, segue-se o tradicional espetáculo de fogo de artifício e, a partir da 01h00, é a vez do DJ Christian F animar os milhares de pessoas que são esperadas no local.

Lagos vai ter Xutos & Pontapés

O cartaz de animação da passagem de ano em Lagos é encabeçado pelos Xutos & Pontapés, que sobem ao palco instalado na Praça do Infante às 22h30. Depois da atuação da banda que é uma autêntica locomotiva “rock’n’roll”, que arrasta multidões, gerações inteiras, pais e filhos, segue-se o espetáculo de pirotecnia. A música prossegue com o “house” cantado e festivo e a energia do DJ Monchike.

Pau D’Arara em Portimão

No concelho de Portimão a animação estará centrada no palco instalado na zona ribeirinha da sede do município, junto à antiga lota, onde a animação estará a cargo da música brasileira dos Pau D’Arara que vão aquecer a noite entre as 23h00 e as 02h00.

Pelo meio haverá fogo de artifício, que será lançado em três pontos diferentes: zonas ribeirinhas de Portimão e de Alvor e Praia da Rocha. Para a Praia da Rocha está reservado o grande fogo de artifício que, lançado a partir do molhe, terá uma duração estimada de oito minutos e 21 mil disparos.

Quinta do Bill em Armação de Pêra

No concelho de Silves, as boas-vindas a 2017 vão ser dadas na Praia dos Pescadores, em Armação de Pêra. A animação começa às 22h30 com o Duo Sax. Os Quinta do Bill sobem ao palco às 23h15, para a primeira parte de uma atuação que continuará quando passarem 15 minutos da meia-noite, após o espetáculo de pirotecnia. O DJ Paulo Abreu fica encarregue da animação musical a partir da 01h00 e pela madrugada.