Passagem de ano em Monte Gordo com Íris e três noites de música

A banda algarvia Íris vai ser cabeça de cartaz na passagem de ano de Monte Gordo e os festejos incluem três noites de música, acaba de anunciar a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, que organiza o evento.

Monte Gordo celebra a chegada de 2018, entre os dias 29 e 31 de dezembro, com um programa de passagem de ano para toda a família, onde não faltará muita música e fogo de artifício.

Com entrada livre, a programação de ‘réveillon’ tem este ano como cabeça de cartaz o grupo Íris que, nos primeiros minutos de 2018, brindará todos os presentes com os muitos êxitos da sua já longa carreira. Uma vez mais, toda a animação estará centrada numa tenda gigante, instalada na marginal de Monte Gordo.

O cartaz das festividades tem início na sexta-feira, dia 29 de dezembro, a partir das 22h00, ao som das bandas Jorge & os Queridos e os Allmariados. Este dia será rematado com as batidas do dj Bruno Lourenço.

No sábado, dia 30 de dezembro, a partir das 22h00, segue-se mais um festival de bandas portuguesas, sendo esperados em palco os projetos Major Almeida, No Relation e Uns & Outros. O serão continua ao som de dj Gemma e Flip D’Palm.

No último dia de 2017, a boa disposição abre com os ritmos do Duo Reflexo, que conduzirá o público até à entrada do novo ano. A noite segue com a aguardada atuação da banda algarvia Íris, onde se ouvirão êxitos intemporais como “Atira’tó mar” e “Oh mãe”, entre outros.

As primeiras horas do novo ano serão ainda preenchidas com música de dança, que ficará aos comandos de Nuno Dourado e dj Vera.

Como vem sendo tradição, às primeiras badaladas de 2018, o céu da praia de Monte Gordo irá iluminar-se com um espetáculo de fogo de artifício para celebrar o novo ano.

Festa também na Praça Marquês de Pombal

Além de Monte Gordo, a noite de São Silvestre será também assinalada em Vila Real de Santo António, na Praça Marquês de Pombal, entre as 22h30 e a 01h00, com a animação de baile de Zé Aníbal.

Para Conceição Cabrita, presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, a passagem de ano em Monte Gordo “é, uma vez mais, um evento de referência no Algarve, atraindo milhares de visitantes de todos os pontos de país”.

Durante a passagem de ano é expectável que a ocupação hoteleira atinja valores próximos dos 100 por cento na zona turística de Monte Gordo, confirmando a popularidade deste que é um dos eventos âncora do concelho de VRSA.