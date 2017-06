Passadeiras “luminosas” para proteger os peões em Lagoa

Connect on Linked in

Uma empresa criou passadeiras com caixas de luzes para as tornar mais visíveis. A tecnologia é totalmente portuguesa e já foi testada com sucesso no Reino Unido. Está agora a ser avaliada no município de Lagoa, podendo seguir-se outras localidades algarvias e de todo o país

As passadeiras do concelho de Lagoa vão passar a contar com sinalização luminosa, pioneira em Portugal, para proteger os peões, uma vez que o número de atropelamentos na região ainda é bastante elevado.

Para isso, a Câmara de Lagoa instalou na semana passada – ainda em fase experimental – uma nova sinalização luminosa, que “permite o atravessamento das passadeiras colocadas nas ruas do concelho, onde, por vezes, ocorrem acidentes”. O objetivo é oferecer assim “mais segurança para os peões”.

A autarquia adianta que este projeto de “pilaretes inteligentes”, que recorre totalmente a tecnologia portuguesa, já foi ensaiado no Reino Unido, com “bastante sucesso”. O sistema de passadeiras “luminosas” chega agora a Portugal e já foi implementado, numa primeira fase, na estrada do Farol, em Carvoeiro…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 8 DE JUNHO)

NC|JA