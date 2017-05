Parlamento recomenda manter Centro de Medicina do Sul na esfera pública

Connect on Linked in

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira as resoluções do PS, BE e PCP pela manutenção na esfera pública do Centro de Medicina de Reabilitação do Sul (de S. Brás de Alportel) com os votos a favor daqueles três partidos, bem como do PEV e do PAN, abstenção do PSD e votos contra do CDS-PP.

A proposta do PSD, que apontava para a adoção de um modelo de gestão “que responda às reais necessidades dos utentes do Serviço Nacional de Saúde servidos por aquela unidade especializada” foi chumbada e apenas teve votos favoráveis do deputados do CDS-PP e do PAN. As restantes bancadas votaram contra.

O PS apresentou ainda um projeto de resolução pela “definição e implementação o mais breve possível de um novo modelo de gestão, garantindo autonomia clínica, financeira e operacional”, que foi aprovado com votos a favor de todos os partidos, à exceção do PSD e do CDS-PP, que se abstiveram.