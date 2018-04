Parlamento: PSD quer confrontar Governo com Câmaras e utentes da 125

Connect on Linked in

O PSD, através do deputado Cristóvão Norte, eleito pelo Algarve, requereu a audição

das Câmaras de Vila Real de Santo António, Castro Marim, Tavira e Olhão, do Movimento de Cidadania Utentes da EN125 – Sotavento e do secretário de Estado das Infraestruturas, na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República.

O Governo tem justificado o atraso no início das obras no troço da EN125 entre Olhão e Vila Real de Santo António com a morosidade do Tribunal de Contas em dar luz verde aos trabalhos através de um visto, mas Cristóvão Norte garante que esta justificação “é falsa”, assegurando que o Tribunal de Contas “mandou a proposta do Governo para trás”.

“O Governo tem feito tudo ao contrário: anunciou calendários, obras, comprometeu-se que em setembro de 2017 as obras estariam no terreno. Não há nem sequer visto do Tribunal de Contas, quanto mais lançamentos de concursos. Pior, sabe-se que o processo foi recusado pelo Tribunal de Contas, o que significa que não há obras por exclusiva responsabilidade do Governo e não por qualquer incumprimento da lei por parte do Tribunal de Contas. Esperemos que à segunda tentativa o Governo aprenda, pois as pessoas não podem esperar mais.”, diz Cristóvão Norte.

O deputado social democrata considera que “tal facto é motivo de incompreensão por parte de autarcas e movimentos de cidadania, dos cidadãos em geral, os quais mal compreendem a demissão do Estado numa circunstância de tamanha gravidade”.