Parlamento: Bloco quer garantias para a preservação integral da Cidade Romana de Balsa

O Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução na Assembleia da República onde defende a “preservação integral e completa” do sítio arqueológico da Cidade Romana de Balsa, situado no concelho de Tavira.

Os parlamentares do Bloco consideram ser positivo o alargamento da atual zona especial de proteção, onde se encontram a maioria dos vestígios arqueológicos da Cidade Romana de Balsa, por vontade da autarquia tavirense, dado “dar garantias para a preservação de mais artefatos arqueológicos”, mas consideram que “o essencial continua por fazer: promover uma política que dê garantias de continuidade à defesa e preservação deste sítio arqueológico”.

Com o referido projeto de resolução, os deputados do Bloco de Esquerda recomendam ao Governo que “se estenda de forma permanente a Zona Especial de Proteção a todo o território da Cidade Romana de Balsa”, que “sejam criadas condições técnicas e políticas necessárias para a efetivação e prospeção sistemática em todo o território sinalizado” e que “se elabore, com a Direção Geral do Património Cultural, um plano para a investigação arqueológica no terreno, o seu estudo científico, e a musealização do espaço”.