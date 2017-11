“Para que más fronteras?”

Parece insólito estar viviendo esto. La vieja Europa la que inventó el derecho y las leyes para la convivencia entre los hombres, la que lo exportó al resto de los continentes. La desarrollada y justa Europa, el paradigma de la justicia para el resto del mundo, parece ya cansada de legislar.

España uno de sus países miembros esta viviendo un proceso que de perpetuarse seria abrir la Caja de Pandora, en un continente donde son muchos los países que en sus entrañas esta arraigado el viejo tumor del nacionalismo y con ello el separatismo, por causas múltiples como, raciales, étnicas, religiosas y de otras índoles que hasta hoy han tenido un freno por las leyes establecidas en los países que componen la Unión, no les han dejado brecha para hacer cumplir sus ansiados cometidos.

Resulta que ahora, Bélgica donde su capital Bruselas acoge el recinto de la Unión Europea, permite hacerse sede del lugar escogido por el Sr. Puigdemont para evadir la ley de su país de procedencia España, por delito de sedición, malversación, y otros; haciéndose participes de un hecho que puede ser en un futuro próximo muy perjudicial para toda Europa, incluyéndolos a ellos. Se actúa como si ese futuro no existiese, dando margen a que los nacionalismos y otras tendencias que sabemos que existen ganen espacios y confundan más de lo que ya han logrado, están jugando con las leyes, cuando su deber es hacerlas cumplir en bien de las grandes mayorías y en aras de favorecer un mundo mejor.

Vivimos en una época en que se debe seguir luchando por eliminar fronteras, tanto geográficas como ideológicas, religiosas y de géneros. Tenemos que unirnos todos contra quienes quieren imponer lo contrario, no se avanza mucho si un país como España hace cumplir las leyes establecidas en su constitución y otros como Bélgica que lejos de apoyarse quiera apañar al que la viole.

Hay que recordar que las guerras en su gran mayoría son el resultado de la mala aplicación de las leyes o la no aplicación a tiempo de estas, por lo que queda claro que el tema de Catalunya y sus lideres hay que resolverlos ya con las leyes que ampara a la Constitución aprobada legítimamente por los ciudadanos que componen un país, ya que ha quedado demostrado que con la política hasta este momento no ha sido posible, puesto que sus gobernantes solo la usaron para fracturar a todo un pueblo, al que hace muchos años han envenenado desde niños con las ideas de independentismo y el odio a España el país que los vio nacer.

Estos nacionalismos no llevan a nada bueno, la historia no los ha demostrado con demasiada elocuencia y no son tiempos de darnos el lujo de volver a caer en estos errores. Hay que acabar con estos males por el bien de toda la humanidad, por el futuro de nuestros hijos y nietos y para ellos, la vieja Europa toda, tiene el arma poderosa y única, las leyes, la justicia y debe ser una sola contra quienes quieren imponer mas fronteras de las que ya tenemos.

Erasmo Lazcano Lopez

*Master en Ciencias