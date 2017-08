PALP quer saber o que pensam os candidatos sobre o petróleo

Connect on Linked in

A Plataforma Algarve Livre de Petróleo (PALP) quer saber a opinião dos candidatos às próximas eleições autárquicas sobre a problemática da exploração de hidrocarbonetos no Algarve.

“Tendo em conta que a rescisão dos contratos de concessão em terra (caso venha a comprovar-se ter sido bem sucedida) deixa em aberto a possibilidade de que, no futuro, essas áreas venham a ser novamente concessionadas, se e que medidas tomará para pressionar o Governo central a revogar o decreto-lei 109/94, de molde a evitar tal situação?”, é uma das questões colocadas por este movimento.

A PALP pretende ainda saber a posição dos candidatos sobre “a hipótese de os autarcas passarem a ser obrigatoriamente auscultados no caso de existirem novas concessões na região sem, no entanto, o seu parecer ser vinculativo”, assim como se “manterá a sua autarquia o apoio a iniciativas como as da PALP e da AMAL (por exemplo, as providências cautelares interpostas por ambas) ou interromperá o consenso existente entre os atuais autarcas?”.

O movimento anti-petróleo vai mais longe e questiona “que medidas tomará em caso de derrame de petróleo na costa algarvia?” e, ainda, “que medidas tomará quando, após ter ocorrido um derrame de petróleo na costa algarvia, que atinja as praias do seu concelho, começarem a fazer-se sentir, entre outros, uma diminuição drástica nas dormidas de turistas nos estabelecimentos hoteleiros, uma quebra acentuada nos proveitos dos hotéis e dos restaurantes, uma quebra acentuada de vendas no setor imobiliário e uma quebra acentuada no movimento de passageiros turistas no aeroporto de Faro?”.

