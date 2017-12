Pai Natal responde às cartas das crianças algarvias

Os CTT já sentem o espírito natalício com a chegada, de forma espontânea, das cartas ao Pai Natal dos CTT, escritas por muitas crianças de todo o país. Estas cartas são as únicas que são aceites sem selo pelos CTT.

Para o efeito, os CTT mobilizam sempre uma equipa especial que se dedica a tempo inteiro para garantir que todas as crianças (e alguns graúdos) recebem uma resposta, ajudando todos a manter o sonho do Natal bem vivo. A estas cartas de respostas os CTT juntarão um pequeno presente simbólico, que não pode saber-se qual é para não estragar a surpresa.

Já no próximo dia 11, o Pai Natal vai estar na loja dos CTT em Lagos para receber as cartas das crianças.

Este ano espera-se que as cartas ao Pai Natal cheguem às 170 mil, em linha com os volumes recebidos nos últimos anos. Para a maioria destas crianças, as cartas ao Pai Natal são o primeiro contacto com a carta enquanto forma de comunicação. E os endereços, por vezes, desafiam os sistemas de informação geográfica: “Planeta dos Brinquedos”, “Terceira Nuvem depois do arco-íris” ou “Terra do Frio”. Outros, mais informados, escrevem “Casa da Lapónia” ou “Casa do Pai Natal”.

Estas cartas estão publicadas na internet (em www.painatalsolidario.pt) e numa seleção de 25 lojas CTT de Portugal (no Algarve foi escolhida a loja CTT Faro). Qualquer pessoa pode consultar estas cartas e apadrinhá-las, oferecendo à criança o presente pedido. Para entregar o presente basta dirigir-se a qualquer loja CTT, que o entregará gratuitamente.

JA