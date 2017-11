Pai Natal chega a Vila Real de Santo António no próximo sábado

Connect on Linked in

As atividades de Natal no concelho de Vila Real de Santo António, organizadas pela autarquia, começam no próximo sábado com um concerto, às 15h30, e com a chegada do Pai Natal à Aldeia de Natal, pelas 17h00.

Até ao dia 7 de janeiro de 2018, a Praça Marquês de Pombal transforma-se num ponto de diversão para pequenos e graúdos, onde não faltará a Casa do Pai Natal, uma feira, carrosséis, insufláveis e muita animação.

Diariamente, entre as 10h00 e as 19h00, com entrada livre, a Aldeia de Natal apela ao imaginário de todos com uma série de espetáculos de música e dança, mostras de artesanato e gastronomia, bem como uma marcha de pais natais e uma mega aula de zumba solidária.

A Casa do Pai Natal vai ter ateliês gratuitos para os mais pequenos, todos os dias, entre as 10h00 e as 13h00 as 15h00 e as 18h00, com modelagem de balões, pinturas faciais, coroas de natal e de reis, fantoches de dedo, figuras de presépio em plasticina, decoração de pinhas, entre outros.

Um ano mais, também Monte Gordo terá a sua Aldeia de Natal, na Avenida Marginal, frente ao casino. Aqui não irá faltar a casa do Pai Natal, bem como um conjunto de marcadinhos e divertimentos de rua. O espaço poderá ser visitado aos fins de semana, das 10h00 às 17h00, entre os dias 8 e 23 de dezembro.

Iniciativas por todo o concelho

As iniciativas de rua completam-se com o Mercadinho de Natal, no dia 10 de dezembro, entre as 10h30 e as 17h00, em Cacela Velha.

Já o Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela (CIIPC) festeja o Natal com uma oficina de «Sabonetes e velas naturais», no dia 3 de dezembro, às 15h00, e uma exposição do «Presépio Algarvio», ambos em Santa Rita.

Também a Casa da Cultura em Monte Gordo recebe, no dia 2 de dezembro, às 11h00, o Musical Infantil «Onde está o Pai natal?» e no dia 16, às 21h00, o Concerto de Natal pela Banda Filarmónica da Associação Cultural de VRSA.

Iluminações dinamizam comércio tradicional

Para dinamizar o comércio local, foram instaladas iluminações natalícias na Rua Teófilo Braga, na Rua 5 de Outubro, na Praça Marquês de Pombal, nas artérias principais de Monte Gordo e nas rotundas do concelho.

Outro dos pontos altos das celebrações da quadra será o Presépio Gigante de Vila Real de Santo António, instalado no Centro Cultural António Aleixo. A estrutura abre ao público no dia 2 de dezembro e conta com mais de 4500 figuras e perto de 20 toneladas de material.

Já em 2018, no dia 5 de janeiro, às 11h30, a Aldeia de Natal recebe, como vem sendo tradição, a visita dos Reis Magos de Ayamonte. A iniciativa insere-se na programação da Eurocidade do Guadiana, fortalecendo os laços e tradições com a vizinha Espanha.

O programa de animação de Natal em VRSA é organizado pela Câmara Municipal de VRSA, pela VRSA SGU e pelas Juntas de Freguesia do concelho.