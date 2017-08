Pai e dois filhos com 5 anos resgatados na Ponta da Piedade

Connect on Linked in

A Policia Marítima e os bombeiros de Lagos resgataram uma família, na quarta-feira à noite, numa praia de difícil acesso perto da Ponta da Piedade, em Lagos.

“Pelas 21h42 foi recebida no piquete da Policia Marítima uma comunicação telefónica dos Bombeiros Voluntários de Lagos, a informar que se encontrava um senhor com 33 anos e duas crianças de 5 anos na Praia Grande, sem conseguir sair do local”, referem as autoridades, acrescentando que “pelas 22h05 foi possível verificar que a família se encontrava num local de difícil acesso, sendo necessário efetuar uma descida pela falésia”.

As vítimas teriam ido andar num barco a remos insuflável, com cerca de dois metros, pelas 20h30, tendo saído da praia do Camilo. Devido ao vento e às correntes, a família não conseguiu voltar para trás, ficando na Praia Grande onde permaneceram até à chegada dos meios de socorro.

As duas crianças e o pai não necessitaram de apoio médico.

JA