Paderne volta à época medieval para celebrar fim de ano

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Estão abertas as inscrições para os expositores interessados em participar no evento de fim de ano “Paderne Medieval”, que irá ter lugar, de 29 de dezembro a 1 de janeiro, na aldeia de Paderne, no concelho de Albufeira.

Bancas com artesanato, demonstrações de artes e ofícios, e tasquinhas com o melhor da gastronomia regional vão decorar o núcleo histórico da freguesia. As inscrições terminam no próximo dia 30 de novembro.

A viagem ao passado é feita através da recriação do mercado medieval, que se estende ao longo das ruelas estreitas da freguesia, invadidas durante quatro dias por cheiros e sabores provenientes das iguarias gastronómicas, da representação de artes e ofícios e de várias atuações alusivas à época.

O ponto alto do evento está marcado para o primeiro dia de 2018, com um cortejo histórico que retrata a cerimónia da entrega da Carta de Doação do Castelo de Paderne, por D. Dinis, à Ordem de Avis.

As inscrições já estão a decorrer na junta de freguesia de Paderne, para os residentes locais, e nos paços do concelho de Albufeira, para as restantes pessoas.

O “Paderne Medieval” é uma iniciativa realizada pelo município de Albufeira, em parceria com junta de freguesia de Paderne e a Casa do Povo da localidade.

JA