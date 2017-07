Paderne recebe gala das “7 Maravilhas das Aldeias de Portugal”

Connect on Linked in

Seis aldeias algarvias estão na corrida ao título de “maravilha” nacional. São elas Cachopo (Tavira), Alte (Loulé), Estoi (Faro), Ferragudo (Lagoa), Bordeira (Aljezur) e Paderne (Albufeira). É precisamente nesta última que vai ter lugar uma gala televisiva, com apresentação de Catarina Furtado e José Malato, onde o público pode votar em direto nas suas preferidas

A aldeia de Paderne, no interior do concelho de Albufeira, está a preparar-se para receber, a 16 de julho, uma das sete galas televisivas da RTP 1, na qual serão apuradas as “7 Maravilhas das Aldeias de Portugal”. A iniciativa terá transmissão em direto, às 21h00, a partir de Paderne.

As 49 finalistas do concurso – entre as quais encontram-se seis aldeias do Algarve – vão a votos nestas galas, apresentadas por Catarina Furtado e José Carlos Malato, em horário nobre de domingo. A decisão final sobre os vencedores compete ao público, através de telefonemas, já que a cada aldeia será atribuído um número de valor acrescentado.

As seis aldeias da região algarvia que constam nesta lista de pré-finalistas às “7 Maravilhas das Aldeias de Portugal” são Cachopo (Tavira) e Paderne (Albufeira), que foram eleitas para a categoria de “aldeias rurais”, Alte (Loulé) está na categoria de “aldeias autênticas”, Estoi (Faro) concorre na categoria de “aldeias monumento”, enquanto Ferragudo (Lagoa) está na categoria de “aldeias do mar” e Bordeira (Aljezur) na categoria de “aldeias em áreas protegidas”.

A iniciativa inclui ainda as categorias “aldeias ribeirinhas” e “aldeias remotas”, para as quais não foi selecionada qualquer aldeia algarvia. Cada categoria é composta por sete aldeias.

Assim, nos meses de julho e agosto, durante sete semanas, as noites de domingo na RTP serão dedicadas a este evento, com a transmissão de uma gala que promoverá a votação em cada uma das sete categorias.

A lista final de 14 finalistas ficará fechada apenas na última gala, que decorrerá a 20 de agosto. Seguem-se duas semanas de votação nas 14 finalistas.

A declaração oficial das “7 Maravilhas das Aldeias de Portugal” terá lugar a 3 de setembro…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 30 DE JUNHO)

Nuno Couto | Jornal do Algarve