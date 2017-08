Paderne quer ser uma das sete “aldeias maravilhas”

Connect on Linked in

Com uma nova imagem que evolui de maneira a situar Paderne como finalista do concurso “7 Maravilhas – Aldeias de Portugal” foi apresentada, na passada semana, a segunda fase da campanha “Todos por Paderne”. Depois do apuramento da aldeia do concelho de Albufeira para a final, que se realiza no próximo dia 3 de setembro, em Piódão, o objetivo agora passar por colocar Paderne nas “7 Magníficas”, aproveitando esta iniciativa para valorizar turisticamente o barrocal do concelho.

Carlos Silva e Sousa, presidente da Câmara de Albufeira, lançou o desafio: “já ganhámos muito, mas queremos ganhar tudo”. O autarca voltou a sublinhar a importância desta iniciativa “como forma de promover um território que deve ser mais valorizado”.

Comunicação na rua, com a rede de mupis e outdoors disponíveis, aposta nas redes sociais, várias inserções publicitárias em publicações e na rádio, são algumas das ações a serem implementadas até 3 de setembro. O apelo ao voto também vai ser difundido junto dos cerca de 40 mil residente concelho, através de um folheto informativo que segue juntamente com a fatura da água.

