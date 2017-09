Paderne debate “apoio às atividades económicas de base local”

Connect on Linked in

No próximo dia 28 de setembro (quinta-feira), realiza-se em Paderne o workshop “Apoio às Atividades Económicas de Base Local”. A ação, que irá ter lugar nas instalações da junta de freguesia, a partir das 14h00, é uma iniciativa da responsabilidade da Associação In Loco em parceria com o IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação e a Câmara de Albufeira. O período de inscrições decorre até dia 26 de setembro

O workshop “Apoio às Atividades Económicas de Base Local” insere-se no âmbito da estratégia da Associação In Loco destinada a promover o desenvolvimento local do interior rural do Algarve, nomeadamente no Plano de Ação denominado “INFOAGRI – Informação Agrícola no ALGARVE CENTRAL” que tem por objetivo disseminar informação (técnica, económica e organizacional) relativa aos setores agrícola, agroalimentar e florestal, como forma de fortalecer o setor primário e secundário e qualificar as explorações agrícolas e atividades económicas de base local.

Com a realização das várias ações que integram o Plano, nomeadamente o Workshop do próximo dia 28, em Paderne, a In Loco pretende capacitar tecnicamente os agricultores e empresários, sensibilizar e informar sobre práticas agrícolas respeitadoras do ambiente, qualificar o desempenho dos agricultores, melhorar a eficiência das explorações a nível ambiental e económico, reforçar a cooperação e associação entre produtores e entidades locais com vista a facilitar o acesso à informação para apoiar a instalação e funcionamento das explorações e valorizar as atividades, produções agrícolas e transformação dos produtos locais.

O programa irá abordar o Licenciamento das Unidades de Produção e Transformação, nomeadamente no que se refere ao enquadramento legal da atividade (SIR – Sistema da Indústria Responsável), Licenciamento de Unidades de Produção e Transformação/Atividades Económicas; Requisitos para a Construção e Instalação, Licenciamento de Atividades Agroindustriais e Requisitos Técnicos de Instalação e Exploração – Segurança Alimentar.

O Programa integra igualmente, a partir das 16h15, o Dia de Atendimento Descentralizado, em que uma equipa do IAPMEI irá responder às dúvidas dos empresários e dos empreendedores na área do licenciamento industrial e apoios financeiros, entre outras questões.

JA