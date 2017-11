“Os Sons Daqui” na Ermida de Guadalupe

Connect on Linked in

No próximo dia 2 de dezembro será apresentada a iniciativa “Os Sons Daqui”, na Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, na Raposeira, Vila do Bispo. Trata-se de um projeto de Pedro Glória, apresentado pela associação Rizoma Lab, no âmbito da edição de 2017 do programa DiVaM – Dinamização e Valorização de Monumentos, iniciativa da Direção Regional de Cultura do Algarve, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila do Bispo.

A iniciativa vai estender-se das 16h00 às 18h00, iniciando-se com um percurso à volta da ermida, onde estão instaladas algumas surpresas visuais e sonoras. Depois, no interior, continua com a performance audiovisual, com uma manipulação-vídeo.

JA