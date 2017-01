Os hotéis e restaurantes da região utilizam produtos locais?

Connect on Linked in

Aumentar o consumo interno de produtos agroalimentares locais é o grande objetivo do projeto Agrotur, que contempla a realização de um estudo alargado junto de produtores regionais e responsáveis de hotéis e restaurantes

A Universidade do Algarve está a iniciar um estudo sobre o consumo de produtos locais nos hotéis e restaurantes da região. A ideia é fazer um diagnóstico da realidade das trocas comerciais entre o setor agroalimentar e os hotéis e restaurantes na região.

Sob a alçada do projeto Agrotur, que tem como objetivo reforçar a cadeia de valor regional, através de um “conjunto de atividades desenhadas para potenciar os produtos do setor agroalimentar, com a sua integração no consumo intermédio do setor turístico”, este projeto contempla, ainda, “a realização de um estudo alargado, não só junto de produtores das regiões de baixa densidade, mas também de responsáveis da hotelaria e restauração ou de outros stake-holders de relevo na região”…

Nuno Couto | Jornal do Algarve