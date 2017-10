Os desafios e as promessas dos presidentes de câmara algarvios

Connect on Linked in

Os eleitos nas eleições autárquicas do passado dia 01 de outubro já ocuparam os seus cargos e os últimos a tomar posse fizeram-no no início desta semana. O Jornal do Algarve, na edição impressas desta semana, que está nas bancas a partir desta quinta-feira, conta-lhe o essencial das cerimónias, com destaque para os discursos dos presidentes de Câmara. Refira-se que Vila Real de Santo António é o único concelho onde há um novo rosto na presidência da câmara municipal, Conceição Cabrita, embora seja da mesma cor política do anterior edil.