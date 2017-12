2017: Os acontecimentos que tiveram mais impacto no Algarve

Ao aproximar-se o fim de 2017, o JA selecionou os acontecimentos que marcaram o ano e tiveram mais impacto na região e na vida das pessoas que nela habitam, ao longo dos últimos 12 meses. Foi um ano em que se falou muito – novamente – na exploração de petróleo, nas obras da EN125 e no turismo que continua em alta. Mas também foi ano de eleições autárquicas, da abertura do Ikea, da subida do Portimonense à I Liga e do regresso da especulação imobiliária desenfreada ao Algarve. Quase no final do ano, ficámos ainda com a certeza que a região está condenada a ficar sem novo hospital por muitos anos…

Nuno Couto|Jornal do Algarve