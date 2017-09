Orquestra Gulbenkian atua no auditório municipal de Lagoa

Connect on Linked in

No próximo dia 29 de setembro, pelas 21h30 horas, a Orquestra Gulbenkian dará um concerto no auditório municipal de Lagoa.

O programa inclui obras de Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven, sendo que os bilhetes têm o preço de oito euros (com desconto de 20% para portadores do passaporte cultural).

A Orquestra Gulbenkian foi fundada em 1962 como Orquestra de Câmara Gulbenkian, sendo inicialmente constituída por doze músicos. Atualmente, tem sessenta e seis instrumentistas, número que pode ser aumentado pontualmente, de acordo com os programas executados e que lhe permite interpretar um amplo repertório, desde o período clássico à música contemporânea. Todas as temporadas, a orquestra realiza no Grande Auditório da Gulbenkian, em Lisboa, uma série regular de concertos em colaboração com alguns dos mais reputados maestros e solistas, atuando também em diversos pontos do País. Ao longo de mais de cinquenta anos distinguiu-se também em muitas das principais salas de concertos da Europa, Ásia, África e Américas, tendo gravado vários discos que receberam importantes prémios internacionais. Em 2002-2003 e 2012-2013 Lawrence Foster foi o seu Diretor Artístico e Maestro Titular; Claudio Scimone, Maestro Titular entre 1979 e 1986, foi nomeado Maestro Honorário em 1987; Joana Carneiro é Maestrina Convidada desde 2006-2007; Susanna Mälkki é a Maestrina Convidada Principal e Paul McCreesh é Maestro Principal desde 2013-2014.

