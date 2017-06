Orquestra Clássica do Sul atua na catedral de Silves

Connect on Linked in

Um concerto integrado no “Ciclo Clássicos Light” da Orquestra Clássica do Sul, terá lugar esta sexta-feira, 30 de junho, pelas 21h30, na catedral de Silves.

O maestro John Avery conduzirá os músicos num ciclo que integra reportórios mais ecléticos, mantendo a essência da função de diversão da música, aliada a uma qualidade excecional, já que, de acordo com a orquestra, “a música clássica, enquanto forma de expressão artística e intelectual, nunca esteve muito afastada da música de caráter mais ligeiro e despreocupado”. “Se, no século XIX, a música de ‘diversão’ teve o seu auge com a família Strauss em Viena, no século XX grandes compositores dedicaram muita da sua produção à sétima arte e esta aproveitou também grande parte da produção de compositores do passado”, salientam os promotores.

