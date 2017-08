Orquestra Clássica do Sul aposta no fado e concertos ao ar livre

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Os reconhecidos fadistas Camané e Kátia Guerreiro sobem ao palco com a Orquestra Clássica do Sul neste mês de agosto. Concertos ao ar livre e um palco inesperado foram os ingredientes selecionados para completar a programação dos próximos meses.

Esta quinta-feira, 3 de agosto, às 19h00, o Mezzo Caffé em Faro será palco do momento “A Música e as Palavras”, um concerto de música de câmara, por um quarteto de cordas. A atuação contará com a participação de Rogério Oliveira, recitante de poesia.

A programação de verão prossegue em Nisa, no tradicional “Nisa em Festa”, com um concerto na companhia da fadista Kátia Guerreiro e dos solistas Carlos Alves (clarinete) e Sérgio Charrinho (trompete). O espetáculo tem lugar a 11 de agosto, a partir das 22h00.

Novamente no Algarve, a OCS sobe ao palco na companhia do aclamado fadista Camané, para uma nova experiência que junta dois géneros musicais distintos, no calçadão nascente em Quarteira. Um espetáculo com início às 22h00 e entrada gratuita.

No dia 18, sexta-feira, a zona exterior à Fundação Manuel Viegas Guerreiro em Querença vai ganhar uma nova vida com a presença da OCS. O concerto inicia às 22h00 e tem entrada livre.

A viagem musical passa ainda pela igreja do Carmo, em Tavira, que acolhe um concerto de orquestra no dia 26, sábado, pelas 21h30. Ambos os concertos contam com o maestro Rui Pinheiro na direção.

O programa de concertos de verão culmina nos dias 31 de agosto, 1 e 2 de setembro, com atuações diárias da Orquestra Clássica do Sul, na sua composição completa ou mediante agrupamentos de câmara, no Festival F, sempre na igreja da Sé em Faro, às 19h00.

JA