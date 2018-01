Orquestra Clássica do Sul abraça novos projetos em 2018

Connect on Linked in

No ano de 2018, a Orquestra Clássica do Sul (OCS) vai abraçar novos projetos e celebrar novas parcerias, contribuindo para que a música erudita alcance outros palcos e públicos, e dando a conhecer uma fase de maturidade de um projeto que começou a dar os primeiros passos há 15 anos.

Numa coprodução com o Cineteatro Louletano e o Teatro Tivoli BBVA, a Orquestra Clássica do Sul criou o ciclo “Clássicos na Avenida”, um conjunto de concertos que irá ser apresentado em ambas as salas de espetáculos ao longo do ano de 2018. Nos palcos de Loulé e Lisboa irão ser executadas obras de grandes compositores com maestros ou solistas convidados.

O primeiro concerto deste ciclo, o Concerto de Ano Novo, teve lugar no Cineteatro Louletano, em Loulé, no passado dia 1 de janeiro. No dia 3 de janeiro, a Orquestra Clássica do Sul partiu rumo a Lisboa, onde apresentou o mesmo programa no Teatro Tivoli BBVA.

A temporada de 2018 conta ainda com uma nova parceria e um novo ciclo – o “Lethes Clássico”. O emblemático palco do Teatro Lethes em Faro vai ser outro dos novos palcos por onde vai passar a Orquestra Clássica do Sul neste ano, com um ciclo de música de câmara especialmente concebido a pensar naquele espaço. O programa oficial será apresentado até ao final deste mês de janeiro.

Dando continuidade aos projetos de carácter lúdico-pedagógico, a OCS mantém os ciclos de Concertos Promenade e Concertos Pedagógicos. Direcionados para toda a família, os Concertos Promenade são, em 2018, subordinados ao tema “Histórias para Miúdos e Graúdos”, e convidam a escutar algumas das mais belas melodias inspiradas em contos de literatura infantil. Os Concertos Pedagógicos, organizados especialmente para a comunidade escolar, vão decorrer no primeiro trimestre do ano, chegando a mais de milhar e meio de alunos.

“Importante contributo para a formação de novos públicos”

Integrada no ciclo “Música nas Comunidades”, a atividade “A Escola recebe a OCS” regressa ao terreno, com novas edições a acontecer nos meses de janeiro e fevereiro. “O programa da OCS, com atuações dedicadas a crianças e jovens, representa um importante contributo para a formação de novos públicos e assume enorme importância junto da sociedade civil, ao alargar a oferta cultural destinada aos mais novos e colaborando na democratização da cultura”, adiantam os responsáveis.

Entre outros, mantêm-se ainda os ciclos “Sinfonias Clássicas” e “Música e Natureza” com atuações em diferentes localidades e sempre com um programa de excelência. No decorrer de 2018 a Orquestra Clássica do Sul participará também em alguns concertos concretizados no âmbito do FIMA – Festival Internacional de Música do Algarve, que decorre de 2 de março a 24 de maio.

JA