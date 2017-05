Oriental de Pechão com quatro representantes na Taça da Europa de marcha

Print This Post

Os atletas Ana Cabecinha, Carolina Costa, Rodrigo Marques e o treinador Paulo Murta (integrará a equipa técnica nacional) vão representar a Seleção Nacional na Taça da Europa de Marcha Atlética que se disputa no próximo domingo em Podebrady, República Checa.

É a segunda vez na história do oriental de Pechão que este clube algarvio contará com quatro representantes (depois de Múrcia 2015), sendo um dos clubes nacionais com mais atletas na Seleção.

Ana Cabecinha participará na prova de 20 km marcha no intuito de contribuir com o seu resultado individual para que a equipa portuguesa obtenha um bom resultado coletivo. Esta é a sua sexta Taça da Europa de Marcha (31 internacionalização). O seu melhor resultado foi obtido em 2013 em Dudince (Eslováquia) onde ficou na quinta posição. Em agosto, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Ana Cabecinha obteve a sexta posição, a melhor de sempre de um marchador português.

Carolina Costa, atleta júnior, irá percorrer 10km marcha. Carolina é a atual campeã nacional de estrada, título obtido no passado mês de março em S. João da Madeira. Irá para a sua quarta internacionalização. Já com mínimos para participar no Campeonato da Europa de Juniores, agora tentará contribuir para um bom resultado da equipa júnior, da qual faz ainda parte Inês Reis (Leões da Fronteira).

Rodrigo Marques percorrerá 10km marcha na prova de juniores. Será o único representante português naquela categoria. Esta será a sua segunda presença na Seleção Nacional. Tentará obter a marca de referência para poder participar no Campeonato da Europa de Juniores, em julho na Polónia.

O treinador Paulo Murta integrará a equipa técnica nacional. Esta será a 34ª vez que faz parte da delegação portuguesa. Já esteve em Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo e da Europa, em Taças do Mundo e da Europa, entre outras competições.

No passado dia 12, aquando da realização do Troféu Jorge Costa em Marcha Atlética, a Junta de Freguesia de Quelfes homenageou os quatro representantes olhanenses, entregado a cada um uma lembrança na passagem desta data.