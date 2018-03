Orientação: BTT Loulé brilha em Cascais na Taça de Portugal

Print This Post

A equipa BTT Loulé/Elevis venceu coletivamente a nona edição do Troféu Ori-BTT do CPOC, prova de orientação BTT organizada pelo Clube Português de Orientação e Corrida, de Oeiras, e que decorreu no último fim de semana no concelho de Cascais.

Com duas etapas pontuáveis para a Taça de Portugal de Orientação (TP O-BTT), um percurso de distância longa, no sábado e outro de distância média, no domingo, este evento estreou o calendário da TP O-BTT 2018, tendo a presença de centena e meia de atletas federados.

Na categoria rainha (Elites), pontuável para seniores, Marisa Costa (BTT Loulé/Elevis, conseguiu o segundo lugar na etapa de domingo a terceira posição na classificação geral dos dois percursos. A vitória sorriu à espanhola Mónica Aguilera, que venceu as duas etapas, e o segundo lugar foi para Susana Pontes (CPOC).

Nos restantes escalões femininos e masculinos, as vitórias e os restantes lugares dos pódios foram para atletas nacionais e estrangeiros dos mais diversos clubes de orientação, com destaque para os bons resultados dos atletas do BTT Loulé/Elevis.

João Mendonça venceu na categoria de H17 e Diogo Horta foi terceiro. Na categoria H21A, o “renascido” Mac-Mahon Moreira conseguiu um segundo lugar, seguido de João Fernandes, terceiro. Rita Gomes mantém o domínio em D40, conquistando o primeiro lugar na segunda etapa e na geral, depois do desaire do percurso inaugural.

Destaque ainda para a boa prestação do novo atleta do club louletano, o veterano José Marques, que alcançou o segundo lugar do pódio na categoria H40.

Coletivamente, o BTT Loulé/Elevis arrecadou mais um primeiro lugar (2151,40 pontos), seguido pela UCD Arripiadense (2036,2) e pelo Clube de Orientação do Centro (1715,87).