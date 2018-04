Orçamento participativo está a mobilizar os jovens de Albufeira

Connect on Linked in

“Mais cidadãos empenhados e mais jovens”, é o primeiro balanço da auscultação dos cidadãos de Albufeira para o orçamento participativo 2019, cuja área de ação será a da arte pública. Em período de análise técnica, algumas destas propostas serão colocadas à votação por telefone a partir de maio.

Este ano, o orçamento participativo, dedicado às “Estruturas para as Artes na Via Pública”, com uma dotação financeira de 250 mil euros, já obteve mais proponentes que o orçamento do ano passado, cujo tema foi o das “Acessibilidades e Mobilidade”.

“Após a auscultação dos cidadãos pelas quatro freguesias, foram recolhidas 31 propostas, 19 das quais elegíveis para irem a votação após análise técnica. A finalização desta análise técnica deverá ocorrer no mês de maio, pelo que, de imediato, as propostas serão colocadas à votação da população, via telefone”, adianta a autarquia em comunicado.

Na auscultação deste ano das ideias para o orçamento participativo de 2019, houve quem se deslocasse a mais do que a uma freguesia, no sentido de ver aprovadas as suas ideias.

A Câmara de Albufeira realça ainda que o orçamento participativo conta com o empenho voluntário de 12 facilitadores, todos eles funcionários do município. Refira-se que, já neste ano, foi inaugurada, a 30 de janeiro, a reabilitação da zona de recreio da escola básica nº1 de Albufeira, no valor de 40 mil euros, sendo esta uma das duas propostas vencedoras do orçamento participativo de 2016.

JA