Orçamento Participativo de Loulé passa a bianual e duplica verba

A Câmara Municipal de Loulé irá realizar, de 30 de abril a 25 de maio, a quarta edição do seu Orçamento Participativo. À semelhança das edições anteriores na sua fase de apresentação e recolha de propostas, irá decorrer através de 11 sessões (assembleias participativas) pelas freguesias do concelho.

Nesta quarta edição, o projeto assume um modelo que passará a ser bianual, onde a verba disponível para projetos de investimento propostos por parte dos cidadãos e munícipes duplica face às edições anteriores, passando dos 600 mil para 1,2 milhões de euros. Este montante faz do Orçamento Participativo do Município de Loulé um dos maiores a nível nacional.

Na edição do OP2018, em cada uma das 11 assembleias participativas apenas poderão ser apresentadas propostas de investimento relativas à área territorial das freguesias em questão. As propostas recolhidas serão objeto de uma análise técnica com vista a definir as 33 propostas finais que serão colocadas à votação por parte da população, sendo que nessa fase o voto presencial assumirá uma maior importância relativamente ao voto electrónico (SMS) face às edições anteriores. O voto presencial passará a ter um peso de 80% no apuramento final das propostas vencedoras, sendo que o voto electrónico (SMS) apenas de 20%.

O Orçamento Participativo do Município de Loulé irá também contar com uma plataforma eletrónica própria, a qual permitirá a todos os cidadãos uma maior facilidade de acesso e consulta a toda a informação.

O calendário das assembleias participativas é o seguinte: Salir – 30 abril, 21h00, Junta de Freguesia; Alte – 3 maio, 21h00, Casa do Povo de Alte; Ameixial – 5 maio, 15h00, Junta de Freguesia; Querença – 7 maio, 21h00, Casa do Povo de Querença; Tôr – 9 maio, 21h00, Sociedade Recreativa Torense; Benafim – 11 maio, 21h00, Sport Clube Benafim; S. Sebastião – 14 maio, 15h00, Junta de Freguesia; S. Clemente – 16 maio, 21h00, Sala da Assembleia Municipal; Almancil – 18 maio, 21h00, Escola EB 2,3 Prof. António de Sousa Agostinho; Boliqueime – 23 maio, 21h00, Centro Comunitário de Vale Silves; Quarteira – 25 maio, 21h00, Centro Autárquico.