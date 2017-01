Orçamento participativo de Albufeira com 250 mil euros

Connect on Linked in

O orçamento participativo de Albufeira para o ano de 2018 vai contar com uma verba no valor de 250 mil euros, mais 100 mil euros em relação à edição anterior.

A verba é destinada a promover a acessibilidade e a mobilidade no concelho, nomeadamente no que diz respeito à “qualidade dos espaços, edifícios e serviços, bem como a segurança, conforto e autonomia dos seus utilizadores e, ainda, a facilitar o acesso à informação, no quadro de uma sociedade mais justa e inclusiva”, sublinha o presidente da Câmara de Albufeira, na proposta que levou a aprovação do executivo, na semana passada.

Esta é a quarta edição do orçamento participativo de Albufeira, sendo de destacar que o montante tem vindo a aumentar consecutivamente: 60 mil euros em 2015; 100 mil euros em 2016; 150 mil euros em 2017 e 250 mil euros para a edição de 2018.

Relativamente aos projetos aprovados nas edições anteriores, já foi inaugurado o Centro de Bem Estar Animal – projeto vencedor em 2015. Atualmente, estão a decorrer os processos com vista à execução da obra de reabilitação da zona de recreio da escola básica nº1 de Albufeira e da obra de requalificação do polidesportivo da Guia – projetos vencedores em 2016.

As sessões do orçamento participativo para 2018 irão decorrer em todas as freguesias do concelho, entre 13 e 24 de março.

NC|JA