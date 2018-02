Oportunidades para empresas inovadoras apresentadas em Faro

Connect on Linked in

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, membro da Enterprise Europe Network, em parceria com o Gabinete de Promoção do Programa-Quadro, organiza no próximo dia 23 de fevereiro (sexta-feira), um evento de divulgação e capacitação das pequenas e médias empresas (PME) regionais para uma participação de sucesso no Horizonte 2020.

O programa inclui uma sessão de informação sobre oportunidade de financiamento para empresas no Horizonte 2020, da parte da manhã, e um workshop de elaboração de propostas ao SME Instrument (dedicado principalmente a PME com candidaturas em preparação), à tarde.

“Nos últimos quatro anos, as empresas portuguesas já angariaram perto de 150 milhões de euros em financiamento não reembolsável no Programa-Quadro para a investigação e inovação da União Europeia – Horizonte 2020”, realça a CCDR Algarve, frisando que o ano de 2017 foi particularmente importante para 25 PME portuguesas, que entraram na elite europeia da inovação através do SME Instrument do Horizonte 2020. “São já 85 as empresas portuguesas que desde 2014 captaram mais de 18 milhões de euros de financiamento e que impulsionaram Portugal como um dos países mais bem sucedidos no acesso a este instrumento conhecido como a Liga dos Campeões da Inovação”, acentuam os responsáveis.

A participação nestes eventos é gratuita mas requer inscrição prévia através de formulários disponíveis no sítio na internet da CCDR Algarve.

JA