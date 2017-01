“Oportunidade única” para relançar a pesca no Algarve

Connect on Linked in

As ações de marketing que afirmam que Portugal tem o “melhor peixe do mundo” estão a dar frutos, com o nosso pescado a ter grande projeção por toda a Europa e pelo mundo. A prova disso é que as exportações de produtos de pesca estão a crescer desde 2012. Em declarações ao JA, o presidente da Organização de Produtores de Pesca do Algarve, Miguel Cardoso, diz que esta é “uma oportunidade única para relançar o setor” na região. O cenário é de otimismo, mas ainda há muito trabalho a fazer para o Algarve recuperar o protagonismo e o retorno financeiro associado à produção pesqueira

O mundo está finalmente a reconhecer a “qualidade única” do nosso pescado e, devido a isso, o setor da pesca está em franca recuperação, afirma a ACOPE – Associação dos Comerciantes de Pescado, destacando que as exportações de produtos de pesca portugueses crescem há cinco anos consecutivos.

Segundo a associação, este reconhecimento deve-se muito às ações de marketing das autoridades do setor que afirmam que Portugal tem o “melhor peixe do mundo” e que, desta forma, “tem levado a uma grande curiosidade do mercado internacional por este produto”.

Em declarações esta semana ao JA, o presidente da Organização de Produtores de Pesca do Algarve (Olhãopesca), Miguel Cardoso, confirma que as exportações dos produtos da pesca transformados (conservas, congelados, etc.) estão em expansão e “os produtos processados nas poucas fábricas existentes no Algarve não são exceção”…

Nuno Couto | Jornal do Algarve