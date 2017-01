OPINIÃO: Respeito… ou será hipocrisia?

Connect on Linked in

Fui ontem acompanhar um amigo. Um amigo a sério, daqueles que se contam pelos dedos das mãos. Sempre reconheci nele uma alma muito grande. Um lutador por causas, uma delas a Cruz Vermelha. Um sonhador. Um sonhador concretizador. O último sonho deixou-o encaminhadíssimo, o Hospital de Tavira. Agora, é só avançar, com o mesmo espírito de quem teve a coragem de o sonhar…

Conheci o Manuel Martins há muitos anos. Fazíamos urgência no Hospital de Faro. Clínico geral com conhecimentos aprofundados de cirurgia e ortopedia. Disponibilidade total. Não parava. Sempre a sonhar. A idealizar. A concretizar. Também era um negociador nato.

Há uns anos concorreu a presidente da câmara de Castro Marim. Claro, arranjou logo ali grandes adversários e grandes inimigos, fora e dentro do seu próprio partido político, e as coisas azedaram. Pelo seu próprio partido foi acusado publicamente de uma dívida elevada a um restaurante local. Quando qualquer pessoa de bom senso sabe que a dívida é do partido que ele representava. Dentro e fora do partido, as ofensas, as calúnias e as agressões verbais foram em catadupa.

Agora, no acompanhamento à sua última morada, lá estavam os dirigentes máximos das estruturas partidárias locais. Dirigentes mínimos, diria eu. Talvez até rasteiros… E até cumprimentaram com um ar muito condoído a viúva. Será que tiveram consciência do ato que estavam a realizar? Tamanha hipocrisia, meu Deus. E a vergonha? E o respeito? Ao menos na hora da morte…

Está decidido. Vou elaborar uma lista de pessoas que não quero no meu funeral. Pessoas que não me respeitaram em vida. GNR à porta para não haver “penetras” hipócritas. Também quero acompanhamento musical, da Banda Musical Castromarinense e do grupo “Mato Bravo”. Será uma festa de despedida, só com amigos a sério. Com respeito. Sem maledicência. Sem hipocrisia.

Quero que esse dia venha longe. Porque é bom viver e ser feliz, à minha maneira. Isto é, ajudando os outros. Com respeito.

Francisco Amaral

*Autarca/Médico