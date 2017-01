OPINIÃO: Portagens: verdades e falsificações

Ao longo desta última década, desde que se começou a falar da possibilidade de introdução de portagens na Via do Infante, passando pela sua entrada em vigor a 8 de Dezembro de 2011, até aos dias de hoje, as posições das diferentes forças políticas sobre esta matéria foram sempre claras. De um lado, PSD, CDS e PS a favor desta cobrança, do outro, as diferentes forças à esquerda do PS, com destaque para o PCP, que a ela se opuseram e a combateram. Mas houve sempre quem procurasse lançar cortinas de fumo sobre esse tema, lançando a confusão e a dúvida e, sobretudo, branqueando as responsabilidades pessoais e colectivas neste processo. Não foram, nem são poucas as vezes que as vozes inflamadas de deputados daquelas três forças políticas, na região dizem das portagens aquilo que Maomé não diz do toucinho, mas que depois, quando confrontados na Assembleia da República, ou mesmo no Governo, com a possibilidade de decisão nesta matéria, fazem figura de corpo presente na esperança vã que ninguém repare na sua presença.

Foi esse exercício de enorme cinismo e hipocrisia que os deputados do PSD eleitos pelo Algarve decidiram fazer perante o lamentável anúncio da parte do governo PS de que, no início deste ano, o valor das portagens na Via do Infante subiria cinco e dez cêntimos em dois dos 18 pórticos da A22. Com a maior desfaçatez, estes cavalheiros decidiram dar voz à sua “indignação” não só acusando o Governo (o que até será justo) como responsabilizando o PCP por esse aumento. É preciso ter lata!

Vamos por partes. As portagens na Via do Infante, estando prevista a sua implementação pelo Governo PS/Sócrates foram concretizadas pelo anterior Governo PSD/CDS de Paulo Portas e Passos Coelho e mantidas até ao momento pelo actual Governo minoritário do PS. Tratou-se de uma concessão cujo contrato celebrado entre o Estado e o consórcio que explora a A22 é injusto e penalizador para o erário público o que só prova a justeza da proposta e da luta do PCP pela revogação desses contratos e pela abolição das portagens nesta auto-estrada. Ao longo destes 5 anos, os deputados do PSD, mas também os do PS e CDS, tiveram mais de uma dezena de oportunidades para se juntarem ao PCP votando favoravelmente as suas propostas para a abolição das ditas e nunca o fizeram, pelo que o conteúdo das recentes declarações dos deputados do PSD no Algarve procura passar um atestado de estupidez às populações algarvias.

Mais. Já no decorrer da actual legislatura essa oportunidade existiu, tendo sido rejeitado o Projecto de Resolução do PCP nº35/XIII que exigia a “abolição da cobrança de portagens na Via do Infante” com os votos contra do PS, PSD e CDS, incluindo dos deputados Cristóvão Norte e José Carlos Barros, a quem a Comissão Política Distrital do PSD Algarve incumbiu de “exigir na Assembleia da República que Governo volte atrás com esta decisão” de aumento de 15 cêntimos nas portagens neste ano.

Não é com os deputados do PSD e do CDS e, pelos vistos, também não será com os do PS, que as populações podem contar para acabar com este crime económico contra a região e os seus interesses. Podem e devem contar com a sua luta que já produziu resultados, afastando o último governo PSD/CDS (nas eleições de 4 de Outubro de 2015) e obrigando o actual governo PS a reduzir em 15% o valor das portagens no último verão. Uma medida que sendo curta e limitada é, sem dúvida, resultado da acção consequente e determinada dos algarvios. E, finalmente, podem e devem contar com o PCP, não para produzir números de circo ou mascarar as suas posições, mas para resolver e enfrentar os problemas do Algarve e do país.

Nota: seria um mau caminho transformar o próximo Orçamento do Estado numa espécie de leilão como fez recentemente o deputado do BE eleito pelo Algarve ameaçando votar contra se o problema das portagens não for resolvido. Então e o resto?! E a saúde, e o ensino, e a segurança das populações, e a justiça, e os salários, e as reformas, e o investimento público, e a precariedade… é que, infelizmente, os problemas do Algarve e do país não acabam nas portagens.

Vasco Cardoso

Membro da Comissão Política do PCP