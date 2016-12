OPINIÃO: PAZ, por onde andas?

Connect on Linked in

Não que a paz só deva existir nesta altura do Natal, mas porque talvez se faça maior apelo na quadra natalícia, quando há uma maior disponibilidade para o encontro e diálogo entre familiares e amigos, faz sentido assinalar uma das iniciativas que marcaram a ação do SPZS em 2016: os debates com os alunos e professores de diversas escolas algarvias, desenvolvidos por Ilda Figueiredo, presidente da Direção do Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC), ex-deputada da Assembleia da República e ex-eurodeputada, no âmbito de uma parceria entre o SPZS e o CPPC.

Nos debates, o objetivo central foi esclarecer e debater em prol da Paz. No último mês estivemos na Escola EB 2/3 de Algoz, a convite do Departamento de Educação Especial do respetivo agrupamento, Agrupamento de Escolas de Silves Sul, cuja iniciativa se integrou no seu Projeto de Cidadania e contou com a participação dos alunos do 9.º ano e dos Cursos de Educação e Formação; na Escola EB 2/3 Dr. António da Costa Contreiras, em Armação de Pêra, com alunos de Programas Integrados de Educação e Formação e Cursos Vocacionais e na Escola Secundária Júlio Dantas, em Lagos.

Estas atividades tiveram uma participação empenhada dos alunos e, ao mesmo tempo, foram muito pertinentes e profícuas para os mesmos, contando com a desmistificação de algumas ideias. Foram abordados alguns dos princípios defendidos pelo CPPC, nomeadamente, e ditos de uma forma mais simplificada, o respeito pelos direitos Humanos e pelas suas liberdades, o respeito pelos direitos dos povos e a cooperação internacional, a coexistência pacífica entre Estados, o desarmamento e o desenvolvimento equilibrado com vista ao bem-estar da Humanidade. Nestas ações, Ilda Figueiredo retratou a situação económica e social do nosso país, dando ênfase à precariedade dos trabalhadores portugueses, no contexto da generalização da crise europeia. Informou sobre a ação do CPPC em defesa da Paz, destacando alguns dos cenários de guerra existentes, como os conflitos na Palestina, Síria e Iraque.

O debate entre Ilda Figueiredo e os alunos proporcionou a construção esquemática do sentido da Paz e das situações que lhe são inerentes, sendo o interesse e a reflexão dos alunos bem visíveis.

Temos a noção de que valeu a pena desenvolver a discussão sobre a Paz, pois os alunos compreenderam a sua importância e ficaram cientes de que, infelizmente, há que lutar pela Paz.

A Paz nunca foi plena, os povos têm de ser mais fraternos, sem haver ingerências nos assuntos uns dos outros por interesses egoístas e ilegítimos, principalmente de índole económica e de subjugação.

Cada povo tem de ter a sua soberania!

Isa Martins

*Dirigente Sindical do SPZS