OPINIÃO: Os professores e os educadores desejam…

No final de 2016 é tempo de fazer o balanço do 1.º ano da legislatura do governo PS de António Costa.

A atual correlação de forças existente na Assembleia da República permitiu travar políticas assumidas pelos sucessivos governos anteriores do PS, PSD e CDS.

Na área da Educação, e devido à luta incessante dos professores e dos educadores, da FENPROF e dos seus Sindicatos, este governo aprovou medidas que beneficiam a Escola Pública, nomeadamente o fim da Prova de Avaliação de Conhecimentos e Capacidades (PACC), o fim do exame “PET” de Inglês que pressupunha um negócio com a Cambridge, o fim dos exames dos 4.º e 6.º anos de escolaridade, o fim das Bolsas de Contratação de Escola (BCE), que subvertiam a experiência dos docentes pelas amizades dos diretores, e, também, a gratuitidade dos manuais escolares para os alunos do 1.º ano.

Mas, são necessárias outras medidas de fundo tendo em vista a melhoria da qualidade do ensino e das condições de trabalho nas escolas.

Para 2017 os professores e educadores apresentam um conjunto de reivindicações que a FENPROF há muito exige, estabelecendo como prioritárias:

– a vinculação de milhares de professores e educadores contratados, muitos com mais de 10 anos de serviço, acabando com o fim da precariedade, tão anunciado pelo governo;

– a reorganização dos horários de trabalho dos professores assumindo que para dar aulas é preciso tempo para as preparar;

– o desbloqueamento das carreiras que estão congeladas desde 2011, e já o tiveram de 2005 a 2007

– a criação de um regime especial de aposentação que rejuvenesça o corpo docente das escolas travando o preocupante desgaste e envelhecimento da profissão;

– a aplicação de uma gestão democrática nas escolas onde todos (docentes, não docentes e alunos) escolham, por voto direto, o docente que querem que represente a sua escola.

Estas medidas implicam uma política educativa diferente da que temos vindo a assistir.

Esta mudança política pretende reforçar a qualidade das respostas da Escola Pública e respeitar os direitos dos seus profissionais.

É por isto que todos os cidadãos devem lutar… por uma Escola Pública de Qualidade, Gratuita, Democrática, Inclusiva e para Todos!

Ana Simões

SPZS