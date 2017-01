OPINIÃO: A Casa do Vinho do Algarve

Connect on Linked in

O vinho é um produto que casa bem com turismo. Produzir vinho implica executar uma série de práticas culturais que têm um enquadramento ritual próprio: a escolha das castas, a poda, o período vegetativo, a desparra, a cura, o momento da colheita, a vindima, o lagar, a fermentação, o estágio nas cubas, o envelhecimento em barricas, o engarrafamento, só para citar algumas das etapas. Acresce a influência do “terroir”, termo controverso, mas habitualmente relacionado com as condições da topografia, orografia, geologia, drenagem, clima e microclima, cultura e tradição, que aliado às misturas dos enólogos, fazem de cada produção, cada abertura de garrafa um momento que pode ser único.

Depois inventaram-se as provas, os sabores, tão sibilinos como frutos do bosque, ameixas, baunilha … tostas; os copos específicos, o decanter, a maridagem com os diferentes pratos de comida, os concursos, os rankings, as múltiplas histórias de enquadramento.

Seja qual for o angulo de apreciação, é fácil construir histórias à volta do vinho assim como viver experiências com o mesmo no centro. Logo, juntá-lo com turismo é adequado pois o turismo mais não é que um somatório de experiências que se vivem, se contam e se revivem. A primeira vez que fui ao Porto, há umas três décadas, fui visitar as caves de uma das marcas de vinho do porto em Gaia. Antes já tinha visitado a Madeira e no Funchal, no final de um circuito turístico, tivemos uma prova de vinhos da Madeira. Recordo ainda com alegre nostalgia quando era estudante e fui fazer uma vindima, integrado num grupo de trabalhadores e uma pisa das uvas a pés na região de Santarém, anos mais tarde – tudo num excelente ambiente de camaradagem que fazia o trabalho não parecer duro).

Entretanto as coisas aperfeiçoaram-se e a qualidade dos vinhos melhorou muito. Apareceram inúmeras quintas com vinhos famosos que criaram uma vertente de alojamento turístico, oferta gastronómica e experiências culturais vinícolas. Foram posteriormente integradas em rotas (umas com mais sucesso que outras, pois não é fácil gerar a massa critica de visitantes que viabilize o negócio); surgiram os hotéis vinícolas, um produto tão “avant-garde” como a oferta de Spas de vinho e tratamentos conexos. Acrescem eventos patrocinados pelo marketing como os festivais vinícolas, clássicos como a abertura do vinho novo da região de Bórdeus (beaujolais), os anos de colheita “vintage” (excelente qualidade), os anos de Barca Velha, apenas para citar o porta estandarte das marcas nacionais. Em síntese, produto, marca, marketing, notoriedade, geração de intensão de compra, indução de novos consumos. Potenciar a mensagem para atração de novos públicos; contar uma história que aumente a notoriedade do produto.

E o Algarve, onde se enquadra nesta história?

Não é preciso andar muitos anos para trás para encontrarmos referências pouco abonatórias ao vinho do Algarve. Porém nas ultimas décadas um grupo de produtores resgatou o vinho da região para a qualidade “standard” a nível internacional. Não há muito tempo, um dos pioneiros, o cantor Cliff Richard realizou um evento em que, cruzando a sua notoriedade com a abertura dum ano dos seus vinhos, trouxe ao Algarve pessoas de várias partes do mundo. Qualquer consumidor pode comprar num supermercado os seus vinhos e comprovar quem nada ficam a dever a conhecidas marcas nacionais de regiões com pergaminhos. A Quinta dos Vales de Estômbar é outro produtor que realiza habitualmente um “dia de portas abertas” juntando centenas de pessoas, que assim provam de forma gratuita os seus vinhos.

Logo, temos vinho e temos turistas. Outros produtores regionais percebem o potencial do binómio turismo e vinho mas não têm condições estabelecidas nem meios para receber turistas como uma rotina. No seguimento, proponho que se dê um passo em frente, criando a “Casa do vinho do Algarve”, juntando todos os produtores da região num local preparado para receber turistas, ao jeito das caves do vinho do Porto em Gaia: construir o cenário adequado, receber turistas individuais e em grupo, fazer provas, contar histórias, fazer vendas.

Onde? À partida podíamos apontar para uma localidade com tradições como Lagoa. Porém, apontamos neste caso para um local com potencial como polo turístico-cultural, como a zona histórica de Faro, ligando: malha urbana tradicional, museu, restauração, shopping (compras) – (porque não juntar a casa do vinho do Algarve com um museu da fotografia na antiga fábrica da cerveja? Quem não recorda a fantástica exposição do fotografo Sebastião Salgado no local? Quando é que se percebe que o Algarve como destino turístico de nível médio/alto tem que ter uma componente cultural de qualidade?).

Para o “turista de passagem” era um contacto momentâneo com as raízes da região que se propunha; ao turista com mais apetência para descobrir a região, seria vendida a visita às adegas que tivessem integradas na rota dos vinhos do Algarve e com condições/estrutura, para receber os turistas na quinta (acolhimento, visita às vinhas, circuito da produção, adega/cave, provas, vendas – eventual gastronomia, jogo de animação/descoberta, tarde livre na piscina (ou incluindo alojamento local).

Os principais mercados emissores de turistas para o Algarve estão do ponto de vista demográfico a envelhecer; por consequência, o turista tende a ter mais idade. Logo, terá um índice cultural mais elevado, frequentará manos sol e praia e estará mais disponível para ouvir histórias. É pois esta a proposta que aqui formulo ou seja, à semelhança do vinho do Porto e da Madeira, termos a “Casa do vinho do Algarve”.

Hélder Carrasqueira