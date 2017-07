“Operação Verão Seguro” será apoiada pelas autoridades espanholas e francesas

Connect on Linked in

A GNR reforça, durante o verão, as ações de patrulhamento e apoio na sua área de responsabilidade, com particular ênfase para os locais de veraneio mais frequentados da orla marítima, festas, romarias e eventos de grande dimensão, bem como nos principais eixos rodoviários.

No âmbito da operação “Verão Seguro”, e pela primeira vez, a GNR realiza o Programa Turismo Seguro, com o objetivo de promover o apoio, a segurança e o combate ao crime contra o turista, nacional ou estrangeiro, contribuindo assim para uma estadia pacífica para quem visita Portugal, para além do reforço de patrulhamento especializado com vista ao atendimento, acolhimento e encaminhamento destes cidadãos em específico.

Os militares desenvolvem ainda ações de informação e sensibilização a este público em específico, com a intenção de prevenir os potenciais riscos e perigos durante a sua estadia.

Para promover e facilitar o policiamento de proximidade com os turistas e numa conjuntura de cooperação internacional, marcarão presença permanentemente seis militares da Guardia Civil espanhola e três militares da Gendarmerie Nationale francesa, para a realização de patrulhamento misto, nas zonas balneares mais turísticas do Algarve, Lisboa e Setúbal, durante os meses de julho e agosto.

A GNR irá também reforçar o patrulhamento nas zonas turísticas espanholas mais frequentadas pelos portugueses, como Pontevedra e Huelva, com quatro militares.

Haverá ainda um reforço do patrulhamento misto com a Guardia Civil, em território português e espanhol, junto às zonas fronteiriças, em eventos de maior dimensão.

A vigilância da orla marítima será reforçada através da Unidade de Controlo Costeiro que tem como missão a vigilância, patrulhamento e interceção terrestre ou marítima em toda a costa e mar territorial do continente e das regiões autónomas, em particular dos pontos que podem oferecer melhores condições para desembarques de droga bem como prevenir e reprimir a entrada irregular de cidadãos estrangeiros.

A GNR vai ainda reforçar as ações de fiscalização de embarcações de recreio nacionais e estrangeiras, com vista a verificar as condições de segurança para a sua operação, por forma a prevenir e reprimir comportamentos que levem a situações de perigo para a navegação

Também no âmbito da operação Verão Seguro, está ativo o Programa Chave Direta, com o objetivo de garantir a segurança das residências habituais dos cidadãos que se encontram de férias, através da realização de ações de patrulhamento junto das mesmas durante a ausência dos seus proprietários.

A adesão ao programa deve ser solicitada pelo menos 48 horas antes da ausência dos proprietários da residência, através da internet (https://veraoseguro.mai.gov.pt/Pages/Home.aspx), ou de um requerimento entregue no posto da GNR da sua área de residência.

O programa Chave Direta está ativo até ao dia 15 de setembro. De realçar que nos últimos dois verões, foram registadas 3750 residências, tendo apenas uma sido alvo de furto.