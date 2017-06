Operação “Hermes” da GNR arranca esta sexta-feira

Connect on Linked in

A GNR vai intensificar, a partir desta sexta-feira e até domingo, as ações de patrulhamento, fiscalização e apoio aos utentes das vias rodoviárias. Trata-se da primeira fase da operação “Hermes – Viajar em Segurança” que terá mais cinco fases até ao início de setembro.

Segundo a GNR, o objetivo é “garantir a segurança durante os deslocamentos de e para os locais de veraneio e eventos de diversa natureza próprios desta altura do ano” e as ações de patrulhamento serão direcionadas, principalmente, para a zona sul do país.

“Além da atuação preventiva e de apoio, os militares da GNR empenhados, do efetivo da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais, estarão particularmente atentos aos comportamentos de risco que coloquem em causa a segurança rodoviária”, explica aquela força de segurança.

Os militares da GNR vão estar ainda mais atentos a situações de condução sem habilitação legal; Condução sob o efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas; Excesso de velocidade; Incorreta ou não utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção de crianças; Utilização indevida do telemóvel; Manobras perigosas de ultrapassagem, mudança de direção, inversão do sentido da marcha, cedência de passagem, distância de segurança e circulação na via mais à direita.

Esta operação é composta por seis fases, sendo reforçada nos principais períodos de deslocação dos veraneantes:

1.ª Fase – 30 de junho a 2 de julho;

2.ª Fase – 14 a 16 de julho;

3.ª Fase – 28 a 30 de julho;

4.ª Fase – 11 a 13 de agosto;

5.ª Fase – 25 a 27 de agosto;

6.ª Fase – 1 a 3 de setembro.